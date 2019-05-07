Montreal Uluslarası Dayanışma Festivali başladı

Her yıl daha fazla işçiye ulaşmayı hedefleyen Montreal Uluslararası Dayanışma Festivali’nin, Yunan İşçileri Dayanışma Derneği’nin önderliği ve ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenleniyor. Festival bu yıl Venezuela dayanışmasıyla açıldı.

Kanada, 8 milyon göçmen nüfusunun toplam nüfusun yaklaşık beşte birini oluşturmasıyla göçmen yoğunluğu yüksek ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Duruma paralel olarak sol siyasetlerden işçilerin öncülük ettiği, göçmenler arası dayanışma faaliyetleri ve yarattıkları kültür bir o kadar önemli hale geliyor.

Bu çerçevede her yıl daha fazla işçiye ulaşmayı hedefleyen Montreal Uluslararası Dayanışma Festivali’nin, Yunan İşçileri Dayanışma Derneği’nin önderliği ve ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü düzenleniyor.

FESTİVAL VENEZUELA DAYANIŞMASIYLA AÇILDI

Kanada’da yaşayan birçok farklı uyruktan kişiyi bir araya getiren etkinlikte Montreal Küba Konsolosu Ana Maylén Cruz Gonzalez, El Salvador Montreal Başkonsolosu José Mario Mejía Barrera, gazeteci yazar Jooned Khan ve geçtiğimiz ay Venezuela’da düzenlenen konseye katılmak üzere Karakas’a giden Kanada Komünist Partisi Gençlik Örgütü Sekreteri Adrien Welsh, Venezuela halkına ve resmi hükümete desteğini iletmek üzere söz aldı.

Venezuela Komünist Partisi Uluslararası Gençlik İlişkileri Sekreteri Igor Castillo de, etkinliğin bir kısmına Skype aracılığıyla bağlandı.

İspanyolca aslından Fransızca ve İngilizce’ye çevrilen konuşmasında, içinde bulundukları durumun nedeninin dünyadaki petrole dayalı kapitalizmin krizi olduğunu belirten Castillo, ABD’nin de bu kriz nedeniyle Venezuela’nın doğal kaynaklarına sahip olmak için her yoldan saldırdığını ifade etti. Castillo konuşmasında; Venezuela Komünist Partisinin ülke içinde bir sosyalist dönüşüm olmadığının bilincinde olduğunu ancak Bolivarcı hükümetin antiemperyalist duruşunu desteklediklerini belirtip, Haziran ayında emperyalizme karşı uluslararası bir dayanışma başlatacaklarının haberini verdi.

Konuşma yer yer salondakilerin Venezuela’ya destek sloganlarıyla kesildi.

Mayıs ayı boyunca sürecek etkinlik dizisinde, 1 Mayıs Uluslararası İşçi Günü Kutlaması, Emperyalizm Atakları Paneli, Yapay Zeka, Küresel Isınma Tartışmaları, Yunanistan-Türkiye Dostluk Gecesi ve film gösterimleri gibi etkinlikler yer alacak.

Festival programı Facebook üzerindeki şu adresten takip edilebilinir:

https://www.facebook.com/international.solidarity.fest.montreal/