Mısır istihbaratıyla görüşen Hamas'tan açıklama

Mısır istihbaratıyla görüşme gerçekleştiren Hamas, görüşmeyi 'önemli' ve 'kapsamlı' olarak niteledi.

Hamas liderlerinden oluşan heyet, Çarşamba günü Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret etmiş ve çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti. Hamas heyetiyle Mısır istihbaratından temsilciler arasında da görüşme yapılmıştı.

Görüşmeye ilişkin detay vermekten kaçınan Hamas yetkilileri, Mısır istihbaratının heyet toplantısının "önemli ve kapsamlı olduğunu" aktardı.

Hamas siyasi bürosunun üyesi Musa Ebu Merzuk, Mısır’da gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Merzuk, "Hamas heyeti ile Mısır istihbarat arasında görüşme geç saatlerinde bitti. Görüşmeler Gazze’deki halkın beklentileri çerçevesinde gerçekleşti. Bu görüşmelerin son derece önemli ve kapsamlı olduğunu söyleyebilirim" dedi.