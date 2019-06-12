Merkel'in partisinin lideri Kramp-Karrenbauer: Almanya Çin'e karşı ABD ile anlaşmalı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in partisi CDU'nun lideri Annegret Kramp-Karrenbauer, Çin'in yükselişinin kendileri için tehlike olduğunu öne sürerek, Almanya'nın Çin'e karşı ABD ile anlaşmasını istedi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) genel başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Çin'i hedef alan bir açıklama yaptı.

Çin'in yükselişinin Avrupa ve ABD için "sistemsel bir zorluk yarattığını" söyleyen Alman siyasetçi, Çin'in yükselişini tehlikeli bulduğunu duyurdu.

'EKONOMİK RAKİP' DEDİ

Buna karşın Çin için "düşman" nitelemesinde bulunmamaya dikkat eden CDU lideri, Çin'in Almanya'nın "ekonomik rakibi" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin karşıtı politikalarına göndermede bulunan Kramp-Karrenbauer, Almanya'nın Çin karşıtı politikalarda ABD ile "ortak zemin" bulması gerektiğini söyledi.

ALMANYA ÇİN'LE ORTAK HAREKET EDİYORDU

Almanya'nın özellikle son yıllarda Çin'le pek çok ortak projeye giriştiği ve karşılıklı ilişkileri geliştirdiği görülüyordu.

CDU lideri tarafından yapılan açıklamalar, Almanya'nın Çin'e karşı ABD ile ortaklaşmayı önermesi açısından önem taşıyor.

Almanya'nın İran ve Çin konusunda Trump'ı eleştirdiği, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın iptaline de karşı olduğu biliniyor. Ancak Almanya, anlaşmanın sürmesi için yeterli adım atmamış, bu sebeple İran tarafından eleştirilmişti.