Merkel: Türkiye'ye yeterince mülteci gönderilmiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderilen mülteci sayısının artması gerektiğini söyledi.

Yunanistan'ı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB arasında 18 Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatının daha kararlı bir şekilde uygulanması gerektiğini söyledi. Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderilen mülteci sayısının yeterli olmadığını belirten Merkel, "Durumu iyileştirmek için Yunanistan ile yapıcı bir işbirliği içinde olacağız" dedi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile görüşen Merkel, Ege'deki Yunan adalarında bulunan mülteci kamplarındaki durumun iyileştirilmesi çağrısında da bulundu.

Türkiye ile imzalanan mutabakat kapsamında Türkiye'den Yunanistan'a yasadışı yollardan geçen her sığınmacı için bir sığınmacının geri gönderilmesi öngörülüyor. Ancak geri gönderme için sığınmacının Yunanistan'a yaptığı iltica başvurusunun sonuçlandırılması ve olumsuz yanıt verilmesi gerekiyor. İşlemlerin uzun sürmesi nedeniyle özellikle Ege Denizi'ndeki Yunan adalarındaki kamplarda binlerce sığınmacı son derece zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Mali krizin ardından "Yunanistan'ın para piyasalarından tek başına kredi alabilecek duruma geleceği konusunda iyimser olduğunu" da belirten Merkel, çok sayıda Alman şirketinin ülkeye yatırım yaptığını söyledi.

Yunanistan ile Makedonya arasında yıllardır süren isim tartışmasına da değinen Merkel, Yunanistan'daki siyasi güçleri Üsküp ile Atina arasında varılan anlaşmaya destek vermeye çağırdı. Merkel, "Ülkenin iç işlerine karışıyor değilim. Ama kavganın geride bırakılması tüm tarafların yararına olacaktır" diye konuştu.

SAVAŞ TAZMİNATI

Merkel'in yarın Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile yapacağı görüşmenin en önemli gündem maddelerinden birini ise İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma tazminat ödemeleri konusu oluşturacak. Pavlopulos'un iki ülke arasında yıllardır tartışmaya yol açan tazminat talebini görüşmede yeniden gündeme getirmesi bekleniyor. Yunanistan Alman işgali ve savaş sırasında yol açılan zararın 289 milyar avro tutarında olduğu sonucuna varmıştı. Almanya ise Nazi rejimi kurbanları için ödenen 115 milyon Mark'a işaret ederek 1960 yılında Avrupa hükümetleri ile varılan anlaşmayla tazminat taleplerinin sonlandırıldığını ve Yunanistan'ın da payına düşen tazminatı aldığını savunuyor.