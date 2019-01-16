Menbiç'te IŞİD'in üstlendiği saldırıda 4'ü ABD askeri 9 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Menbiç kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye gezdiği bölgenin yakınında patlama meydana geldi. IŞİD'in üstlendiği patlamada 4'ü ABD askeri 9 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Menbiç kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriyesi sırasında gerçekleşen patlamada 4'ü ABD askeri 9 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

ABD'li yetkililerden edinilen bilgilere göre saldırıda üç ABD askeri de yaralandı. Menbiç Askeri Konseyi'ne yakın bir kaynağa göre, ABD ordu personeli bir grubun olay hakkında incelemelerde bulunmak üzere Menbiç'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders da, Başkan Donald Trump'ın olayla ilgili kapsamlı şekilde bilgilendirildiğini ve Suriye'deki gelişmeleri takip etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Saldırı, ABD yönetiminin Suriye’den askerlerini çekme sürecini başlattığı bir döneme denk geldi.