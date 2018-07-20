May, Avrupa Birliği'nin İrlanda önerisini kabul etmeyecek

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit müzakereleri sürecinde Avrupa Birliği'nin İrlanda sınırı çizme önerisini kabul etmeyeceğini açıklaması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit görüşmelerinin devam edebilmesi için Avrupa Birliği'nden İrlanda sınırı planında değişikliğe gitmesini isteyecek.

Belfast'ta konuşma yapacak olan May'in İrlanda Deniz'inde bir sınır çizilmesinin bir İngiltere Başbakanı için kabul edilemez olduğunu tekrarlaması bekleniyor.

Sermaye gruplarının temsilcileri ve siyasetçilerle biraraya geleceği belirtilen May'in Avrupa Birliği'nin önerisinin Belfast Anlaşması'na aykırı olacağını, çünkü Kuzey İrlanda ve İngiltere arasında bir bariyer oluşturacağını, bundan dolayı Kuzey İrlandalıların ticaret görüşmelerinde mağdur duruma düşeceğini açıklaması öngörülüyor.