Mattis: Önümüzdeki haftalarda yeni Taliban saldırıları olası

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Taliban'ın önümüzdeki haftalarda yeni saldırılar gerçekleştirmesinin olası olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Afganistan'da Ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde Taliban'ın saldırılarını sürdürmesinin olası olduğunu söyledi.

Mattis, buna karşın Afgan güçlerinin yenilgiye uğramayacağını ifade etti. ABD'li bakan, Gazne'de altı hedefe saldırı gerçekleştiren Taliban'ın bunlardan hiçbirini ele geçirmeyi başaramadığını savundu.

Gazne polis yetkilisi Ferid Meşal, dün yaptığı açıklamada bölgede Taliban tarafından yerleştirilen mayınların temizlenmekte olduğunu açıklamıştı.

Taliban'ın Gazne saldırısı beş gün sürmüş ve 100'den fazla Afgan güvenlik gücü üyesinin ve 20 sivilin ölümüyle sonuçlanmıştı. Ölen Taliban üyelerinin sayısına ilişkinse açıklama yapılmadı.