Marx’ın anıt mezarına saldırı

Londra’da Karl Marx’ın anıt mezarına yapılan saldırıda mezar taşı üzerindeki yazılar tahrip edildi. Birinci derece tarihi anıt statüsündeki mezara, çekiç benzeri bir aletle saldırıldığı belirtiliyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Highgate Mezarlığı’nda bulunan Karl Marx’ın anıt mezarına henüz kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce saldırıda bulunuldu.

Çekiç benzeri bir aletle mezar taşını tahrip eden saldırganların bulunması için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Mezarlıkta bulunan diğer mezarlarda herhangi bir tahribatın olmadığını belirten yetkililer, doğrudan Karl Marx’ın mezarının hedef alındığını kaydetti. Birinci derece tarihi anıt statüsündeki anıt mezarda büyük ve telafi edilmesi güç tahribata yol açan saldırganın, çekiç benzeri bir alet kullandığı düşünülüyor.

Marx’ın mezar taşı 1956 yılında açılan anıt mezara yerleştirilmişti. Fotoğraflardan saldırganların mezar taşında Marx’ın adının yazılı olduğu bölümü kırmaya çalıştıkları anlaşılıyor.

Bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx’ın mezarı her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Highgate Mezarlığı Dostları Vakfı Başkanı Ian Dungavell, saldırının ne zaman yapıldığını bilmediklerini ancak mezardaki tahribatı dün öğleden sonra fark ederek polise haber verdiklerini söyledi.

Dungavell saldırının ne zaman yapıldığını anlamak için Marx’ın mezarını ziyaret edenlerin sosyal medya paylaşımlarını taradıklarını ve geçen hafta paylaşılan bazı fotoğraflarda da mezarın tahrip edilmiş halini gördüklerini söyledi.

Anıt mezarın restorasyonu için mezarlık yetkililerinin Marx’ın Mezarı Vakfı ile görüşecekleri bildirilirken, anıt mezarın çevresine güvenlik kameraları yerleştirilmesinin de gündeme getirileceği belirtildi.