Marx’ı Rus sanan ‘fikir insanı’ ortalığı karıştırdı

Dün yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye oturumunda İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Rusya’yı Marx üzerinden eleştirmeye kalkınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rusya’nın bugün ‘sivillere yönelik kimyasal silah kullanımına arka çıktığını’ savunan Pierce, bunu anlatırken Alman filozof ve devrimci Karl Marx’ı yardıma çağırdı ve şu ifadeleri kullandı:

“Marx, eğer kendi öğretileri üzerine kurulan ülkenin bugün geldiği durumu görse mezarında ters dönerdi."

UNbelievable: The U.K.'s representative at the U.N.S.C: "In respect of Karl Marx I think he must be turning in his grave to see what the country, which was founded on many of his precepts is doing..." (RUS)

Oh Britain how far you've fallen pic.twitter.com/q9hlRM2x59

