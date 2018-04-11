Marx’ı Rus sanan ‘fikir insanı’ ortalığı karıştırdı

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Pierce’in Rusya’yı suçlamak için kullandığı Marx göndermesiyle başlayan tartışmalar, cihatçılara desteğiyle bilinen ‘think tank’ düşünürü Charles Lister’ın düşünce dünyasını gözler önüne serdi.
Haber Merkezi
Çarşamba, 11 Nisan 2018 14:58

Dün yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye oturumunda İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Rusya’yı Marx üzerinden eleştirmeye kalkınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

Rusya’nın bugün ‘sivillere yönelik kimyasal silah kullanımına arka çıktığını’ savunan Pierce, bunu anlatırken Alman filozof ve devrimci Karl Marx’ı yardıma çağırdı ve şu ifadeleri kullandı:

“Marx, eğer kendi öğretileri üzerine kurulan ülkenin bugün geldiği durumu görse mezarında ters dönerdi."

Pierce’in sözleri, özellikle de Sovyetler Birliği’nin hala varlığını sürdürdüğü varsayımına dayanması bakımından yeterince tuhafken, Twitter dünyası bu sözlerin başka bir versiyonunu tartışmaya başladı.

Suriye’deki cihatçılara verdiği destekle bilinen ABD’li ideolog Charles Lister, İngiltere elçisinin sözlerini şu şekilde paylaştı:

“Karl Marx, ülkesinin geldiği durumu görse mezarında ters dönerdi.”

Lister’ı alıntılayan yüzlerce Twitter kullanıcısı Marx’ın Rus olduğunu düşünen kişinin İngiltere’nin BM temsilcisi Karen Pierce olduğunu düşündü, ancak Pierce’ın gerçekten ne söylediği ortaya çıkınca gözler Lister’a çevrildi.

Yapılan hatayı fark edenler, Marx’ın Rus olduğunu düşünen kişinin aslında yıllardır emperyalist dünyaya fikir satan Charles Lister olduğunu ifade etti.