Macron'dan saldırı açıklaması: Rusya ve Türkiye'nin arasını açtı

ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırısına destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırıların Rusya ve Türkiye'nin arasını açtığını ileri sürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'ye yönelik saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

"10 gün önce ABD Başkanı Trump askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik. Tweetleri nedeniyle işler coşunca, düzenleyeceğimiz saldırının kimyasal silah tesisleriyle sınırlandırılmasına da Trump'ı biz ikna ettik" iddiasında bulunan Macron, Suriye'ye savaş açmadıklarını, düşmanlarının IŞİD olduğunu söyledi.

Ankara saldırıya onay verdiği için saldırının Türkiye ile Rusya'nın arasını bozduğunu ileri süren Macron, "Biz bu operasyon ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık. Türkler kimyasal saldırıyı kınadılar ve ardından operasyonu desteklediklerini söylediler" ifadelerini kullandı.