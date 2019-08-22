Macron'dan Johnson'a Brexit mesajı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yapacakları görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Macron İrlanda sınırı ihtiyat maddesinin (backstop) gerekli olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın başkenti Paris'te yapacakları görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Macron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması kararına saygı duyulması gerektiğini söylese de, Johnson'ın en çok karşı çıktığı konulardan birisi olan İrlanda sınırı ihtiyat maddesinin (backstop) gerekli olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, iki liderin bu konudaki anlaşmazlığı basın toplantısı sırasında kameralara canlı olarak yansıdı.

Johnson, 'backstop'a karşı çıkarak İrlanda adasında Brexit'ten sonra da sınır kontrolleri olmadan bir düzenlemeye gidilebileceği görüşünü savundu.

Macron ise 'backstop'un siyasi istikrar ve ortak pazarın bütünlüğünün korunması için kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Johnson basın toplantısı sırasında 'enerjileri ve yaratıcılıkları sayesinde ilerleme sağlayabileceklerini' kaydetti.