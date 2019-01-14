Macron'dan 'Fransızlara mektup': Ulusal müzakere toplantılarına çağırdı

Fransa’da iki aydır süren eylemlerde istifası istenen Cumhurbaşkanı Macron ‘Fransızlara mektup’ başlığıyla dün bir mesaj yayımladı. Macron, 15 Mart’a dek ülke genelinde 'ulusal müzakere toplantıları' düzenleneceğini açıkladı. Yapılan bir ankete göre halkın yüzde 70’i bu müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkacağına inanmıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ekonomi politikalarına ve hayat pahalılığına karşı ülkede iki aydır devam eden Sarı Yelek eylemlerinin ardından dün “Fransızlara mektup” başlığıyla bir mesaj yayımladı.

Macron mesajında "ulusal müzakere" çağrısı yaparak ülke genelinde 15 Mart’a dek diyalog toplantıları düzenleyeceğini açıkladı ve bu toplantılara yoğun katılım çağrısında bulundu.

Toplantılarda yapılacak önerilerin “Ulus İçin Yeni Bir Sözleşme” başlığı altında toplanacağını kaydeden Macron, bu adımının “öfkeyi çözüme dönüştürme niyeti”nin bir göstergesi olduğunu savundu.

Macron “Önerileriniz hükümetin ve parlamentonun eylemlerini düzenleyen ve aynı zamanda Fransa’nın Avrupa ve uluslararası düzeydeki konumunu etkileyen Ulus İçin Yeni Bir Sözleşme yapılmasına yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

Gelecek sekiz hafta boyunca ülke genelinde düzenlenecek salon toplantılarında vergi kesintileri, hangi kamusal harcamaların öncelikli olacağı, bürokrasi, çevre ve göç konularının ele alınacağını belirten Macron, yapılacak müzakerelerin bir seçim ya da referandum olmadığını vurguladı.

Bugüne dek izlediği politik çizginin ana hatlarında bir değişiklik olmayacağını da vurgulayan Macron “Benim için yasaklı bir konu bulunmuyor. Her konuda anlaşamayız ki bu da demokrasi için normaldir. Ancak en azından konuşmaktan, tartışmaktan korkmayan bir halk olduğumuzu göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Macron seçim kampanyasındaki ana vaadi olan ve “Zenginlerin Cumhurbaşkanı” olarak tanımlanmasına yol açan servet vergisini kaldırması uygulamasından da geri adım atmayacağını açıkladı.

Macron’un duyurduğu müzakerelerle ilgili ayrıntıların bugün Fransa Başbakanı Edouard Philippe tarafından açıklanması bekleniyor.

France Info televizyonu ve Le Figaro gazetesinin yaptırdığı bir ankete göre, halkın yüzde 70’i bu müzakerelerden olumlu bir sonuç çıkacağına inanmıyor.

Son olarak Cumartesi günü ülke çapında yapılan Sarı Yelek eylemlerine 84 bin kişi katılarak Macron’un ekonomi politikalarını protesto etti. Eylemcilerden birçoğu Macron’un istifasını talep ediyor.