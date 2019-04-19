Macron, Suriye Demokratik Güçleri heyetiyle bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris’te Suriye Demokratik Güçleri’nden temsilcilerle bir araya geldi. Macron'un IŞİD'e karşı mücadeleye desteğini ifade ettiği belirtilirken, Paris için Türkiye'nin güvenliğinin de önemli olduğunu söylediği açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris’te Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) temsilcileri kabul etti.

Suriye’de ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu ABD destekli SDG temsilcileriyle yaptığı görüşmede Macron’un IŞİD’e karşı mücadeleye desteğini vurguladığı belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada Macron’un “Kolektif güvenliğe tehdit olmaya devam eden DAİŞ’e karşı savaşa Fransa’nın desteğini” ifade ettiği belirtildi. AFP’nin haberine göre açıklamada IŞİD’in Arapça kısaltması olan "DAİŞ" ifadesine yer verildi.

Macron’un, ismi açıklanmayan SDG temsilcilerine Avrupa’daki devletlerin özellikle çifte vatandaş olan ve SDG tarafından aileleriyle birlikte hapiste tutulan IŞİD üyeleriyle ilgili konuyu yakından takip ettiklerini söylediği ifade edildi.

Açıklamaya göre Macron, “Suriye’de sivil nüfusun insani gereksinimleri ve sosyo-ekonomik istikrarı için” mali destek tahsis edileceğini de kaydetti.

Macron ayrıca “Türkiye’nin güvenliğinin ve Suriye-Türkiye sınırında oluşturulacak bir gerilimi azaltma bölgesinin Paris için önemini” de vurguladı.