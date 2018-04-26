Macron sıkı dostu Trump’ın ‘Önce Amerika’ söylemini eleştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada ‘milliyetçilik yanılsamasını keskin bir biçimde reddeden bir küresel liderlik’ görüşünü savunarak Trump’ın ‘önce Amerika’ söylemini eleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Washington ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump’la aralarından su sızmayan bir samimiyet içindeki görüntüsünün ardından, dün kongrede yaptığı konuşmada Trump’ın politikalarına eleştiriler yöneltmesi ve görüş ayrılıklarına yer vermesi dikkat çekti.

Macron konuşmasında, Trump’ın “Önce Amerika" söylemine karşıt olarak, “milliyetçilik yanılsaması”nı kesin bir biçimde reddeden bir küresel liderlik görüşünü yineledi.

Macron iklim değişikliği, ticaret ve İran nükleer anlaşması gibi konularda ABD Başkanı Trump’la aralarındaki görüş ayrılıklarına değindi.

“İzolasyonculuğu, çekilmeyi ve milliyetçiliği seçebiliriz. Bu bir seçenektir. Korkularımıza geçici bir çare olarak bu bize cazip gelebilir” diyen Macron, “Ancak dünyaya kapıyı kapamak onun evrimini durdurmayacaktır. Yurttaşlarımızın korkularını hafifletmeyecek tersine alevlendirecektir” ifadelerini kullandı.

Macron, Kongre'de yaptığı konuşmada, ABD’yi korkuyu ve izolasyonculuğu reddederek “21. Yüzyıl liderliği ve güvenliğinin yeni çağını başlatmak üzere iki ülke arasındaki tarihsel bağlara sarılmaya” çağırdı.

'AİLE İÇİ ANLAŞMAZLIKLAR'

Trump’ın çekilmeyi gündeme getirdiği 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasıyla ilgili de konuşan Macron “[Anlaşmayı] ABD’nin inisiyatifinde imzaladık. Hem ABD hem Fransa imzaladık. Bundan bu şekilde kurtulmalıyız diyemememizin nedeni bu” diye konuştu. Trump’ın 12 Mayıs’ta İran nükleer anlaşmasından çekilip çekilmeme kararını açıklaması beklenirken, Macron Trump’la temasları sırasında İran ile yeni bir nükleer anlaşma imzalanmasını istediklerini açıklamıştı.

Trump’ın Paris İklim Anlaşmasından çekilmesine de atıfta bulunan Macron “Her ailede olduğu gibi ABD ile Fransa arasında da anlaşmazlıklar olabileceğini” belirterek “Ancak bu benim için kısa vadeli bir anlaşmazlık” dedi.

Macron'un bir saat süren konuşması Kongre'deki Demokratlar’ın coşkulu alkışlarıyla karşılandı. Yalnızca ABD’nin yakın müttefikleri ABD Kongresi’nde konuşma yapıyor.

