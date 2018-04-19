Macron bugün Berlin’de Merkel’le görüşüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Almanya Şansölyesi Merkel bugün Berlin’de bir araya geliyor. İki lider de önümüzdeki hafta Washington’da ayrı tarihlerde Trump’la görüşmeye hazırlanıyor.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Berlin’de bir araya geliyor. İki liderin görüşmede avro bölgesinde reform yapılması için ortak bir pozisyon belirlemeye çalışacakları belirtildi.

Şansölye Merkel'in avro bölgesinde yapılacak reformlara karşı çıkan koalisyonun muhafazakar kanadının baskısı altında olduğu ifade ediliyor. Öte yandan koalisyonun küçük ortağı Sosyal Demokratlar Macron’un avro bölgesi önerisini destekliyor.

TSİ 14.00'te ortak bir basın açıklaması yapması beklenen iki liderin açıklamanın ardından baş başa görüşecekleri bildirildi. Görüşmede AB’nin Brexit sonrası revizyondan geçmesinin de görüşülmesi bekleniyor.

Macron, Avrupa Parlamentosu’ndaki konuşmasında avro bölgesi reformlarının kıtada yükselen milliyetçilik nedeniyle “zorunlu” olduğunu söylemişti.

Macron’un önerileri arasında Avrupa’nın mevcut kurtarma fonunun gelecekteki olası bir mali krizde kullanılmak üzere Avrupa Para Fonu’na dönüştürülmesi de bulunuyor. Macron avro bölgesinin kendi maliye bakanı olması gerektiğini de öneriyor.

Merkel’in Hıristiyan Birlik Partisi’nden milletvekili ve bütçe uzmanı Ralph Brinkhaus, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada “Birçok kurumumuz var, yenisine ne gerek var?” diyerek avro bölgesi bütçesine karşı olduğunu dile getirdi.

Reuters, Berlin ve Paris’ten yetkililerin 28-29 Haziran’da yapılacak olan AB zirvesi öncesinde iki liderin ortak bir görüşe ulaşacaklarına inandıklarını ifade ettiklerini yazdı.

ABD ZİYARETLERİ ÖNCESİ BULUŞTULAR

Öte yandan görüşmede İran ve Suriye konularının da ele alınması bekleniyor. Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmek üzere Washington’a gidecek olan Macron’un ardından 27 Nisan’da da Merkel Washington’a gidecek.

Trump, AB’ye çelik ve alüminyum gümrük tarifelerinde kalıcı muafiyeti görüşmek için 1 Mayıs’a dek, Fransa, İngiltere ve Almanya’ya da İran nükleer anlaşmasını “dünya güçleriyle birlikte onarmaları” için 12 Mayıs’a dek süre vermişti.