Macron: ABD'ye karşı İran'ın müttefiki olmayacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'la anlaşmanın sürmesini istediklerini ancak 'ABD'ye karşı İran'ın müttefiki olmayacaklarını' söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'la anlaşmanın devam etmesi gerektiğini ve müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Macron, İran'ın füze programının da müzakerelere konu edilmesi gerektiğini savundu.

Avrupa Birliği şirketlerinin korunması gerektiğini söyleyen Fransa lideri buna karşın "ABD'ye karşı İran'ın müttefiki olmayacaklarını" vurguladı.

Macron AB liderleriyle yaptığı görüşmeleri aktararak "İran üzerine zengin bir anlaşma yaptık. 201 yılında yapılan nükleer anlaşması bölgede barış ve istikrar için önemli ve ABD kararı ne olursa olsun bunu desteklemeye karar verdik" sözlerini kullandı.

Fransa lideri, İran'daki önceliklerinin "ekonomik" değil "bölgesel istikrar" temelinde olduğunu da iddia etti.