Macaristan'da 'kölelik yasası' protestosu

Macaristan'da binlerce kişi Noel öncesinde yürürlüğe giren ve 'kölelik yasası' diye eleştirilen yeni iş kanununu protesto etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yaklaşık 10 bin kişi "kölelik yasası" diye eleştirilen yeni iş kanununu protesto için yine sokaklardaydı. Protestocular "Köle olmayacağız" ve "Kirli Fidesz Partisi" sloganları attı.

DW Türkçe'nin haberine göre yeni iş kanunu Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın genel başkanı olduğu iktidar partisi Fidesz'in (Macar Yurttaş Birliği) oylarıyla aralık ayında parlamentoda kabul edilmiş, ardından Cumhurbaşkanı Janos Ader tarafından onaylanarak yürürlüğe girmişti. Tasarı yasalaşmadan önce yaklaşık 10 gün boyunca ülkede binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti.

ÇALIŞANLARDAN FAZLA ÇALIŞMA TALEP EDİLEBİLİYOR

İş kanununda yapılan değişiklikler işverenlere çalışanlardan günde iki saat ya da haftada bir ek iş günü mesai talep edebilme imkanı tanıyor. Yeni yasa ayrıca çalışanlara yapılacak ödemelerin üç yıla kadar ertelenmesine de olanak sağlıyor.

Macaristan’da muhalefet 2019’u Başbakan Orban’a karşı "direniş yılı" ilan etti. İlk büyük gösterinin hafta sonunda "kölelik yasası" diye eleştirilen yeni iş kanununa karşı düzenlenmesi planlanıyor.

Haftalardır devam eden protestolara muhalefet partileri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Cumartesi günü gösteriler sırasında söz alan bir konuşmacı Orban'ı kast ederek "Tek kişiye karşı bugün yeni bir muhalefet doğdu" ifadesini kullandı.

Göstericiler ayrıca resmi televizyon ve radyo kanallarındaki tek taraflı haberciliği, bilimsel özgürlüğün kısıtlanmasını ve hükümet temsilcileri ile ailelerinin karıştığı geniş çaplı yolsuzluk olaylarını da protesto ediyor.