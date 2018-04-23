Liderleri öldürülen Husilerden sert tepki: Acı verici bir karşılığı olacak

Husilerin siyasi lideri olan Salih Samed, Suudi koalisyon uçaklarının saldırısında öldürüldü.

Yemen'de Husilerin siyasi lideri olan Salih Samed, Koalisyon uçaklarının saldırısında öldürüldü.

Suudi Koalisyon’un aradığı ve "40 terörist" listesinin iki numarası olan Samed için, Suudiler 20 milyon dolarlık ödül vaat ediyordu.

Suikastin ardından Yemen Yüksek Siyasi Konsey'i bir açıklama yayınladı.

Konsey, "Bu suikastın sarsıcı ve acı verici bir karşılığı olacak" ifadelerini kullandı.

Samed, 2017 Aralık ayında öldürülen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları tarafından kurulan "Yüksek Siyasi Konsey"in başkanlığı görevini yürütüyordu.