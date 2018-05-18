Lavrov: Suriye ihtiyaç duydukça askerimiz kalacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Suriye’deki görevinin henüz sona ermediğini, Şam yönetimi ve halk buna ihtiyaç duydukça bu ülkedeki askeri varlığını sürdüreceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki askeri varlıkları hakkında açıklama yaptı. Terörle mücadele, istikrarı sağlama ve uzayan siyasi krizin çözümü için Suriye'nin çağrısıyla ülkede bulunduklarını söyleyen Lavrov "Verilen birçok görev başarıyla tamamlandı, hedeflere ulaşıldı. Ülkemiz, IŞİD şahsındaki terörün askeri ve siyasi merkezinin çökertilmesine belirleyici bir katkıda bulundu. Daha sonra 2017’de Rus askeri kontenjanının büyük bir kısmı Suriye’den çıkarıldı. Ancak Rusya’nın Suriye’deki misyonu henüz sona ermedi” ifadelerini kullandı.

Hmeymim ve Tartus’taki üslerin çalışmaya devam ettiğini belirten bakan “Bu bağlamda, Suriye'nin meşru yönetiminin ve dost Suriye halkının buna ihtiyacı olduğu sürece, ülkemizin Suriye’deki varlığının devam edeceğini düşünerek hareket etmek mantıklı olur” dedi.