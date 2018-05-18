Kushner ailesinin Katar'la işleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ın aile şirketi, Manhattan'daki 41 katlı kulenin ortaklığı için Katar hükümetinin de hisse sahibi olduğu Brookfield şirketiyle görüştü.

Beyaz Saray'ın danışmanı Jared Kushner'in ailesinin yönettiği Kushner şirketinin, Manhattan'daki kulesi için Katar hükümetiyle finansal bağları olan Brookfield'le ortaklık görüşmesi yaptığı belirtildi.

Kushner şirketinin sahibi Charles Kushner, Manhattan'da 41 katlı alüminyum kaplı kulenin yönetimi için Brookfield Asset Management'la ortaklık görüşmesinde bulundu. Halka açık bir şirket olan Brookfield'in emlak kolu Brookfield Property Partners'ın bir bölümü Katar Yatırım Otoritesi üzerinden Katar hükümetine ait.

Charles Kushner ve oğlu Jared, kuleyi 11 yıl önce 1,8 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Ancak kule bugün yıllık mortgage ödemesinin yaklaşık yarısını karşılayabiliyorken, 41 katlı kulenin yüzde 30'u terk edilmiş durumda.

Kushner şirketinden konuya dair yorumda bulunulmazken, Brookfield ve Katar Yatırım Otoritesi'nin kendisi, Yatırım Otoritesi'nin anlaşmadan haberi olmadığını açıkladı.

Söz konusu anlaşmanın Jared Kushner'in hem Beyaz Saray'ın Ortadoğu'da önde gelen ismi olması hem de aile şirketinin hissedarı olmasına ilişkin tartışmaları artıracağı öngörülüyor. Kushner geçen yıl da İsrailli sigorta şirketi sahibi Menora Mivtachim'den 30 milyon dolarlık yatırım ücreti almıştı.

Kushner son olarak eşi Ivanka Trump ile birlikte 14 Mayıs’ta Kudüs’teki ABD Büyükelçiliğinin açılış törenine katılmıştı.