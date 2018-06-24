Kushner: Abbas olsun ya da olmasın, barış planımız yolda

ABD Başkanı Donald Trump’ın baş danışmanı ve damadı Jared Kushner, Washington’un yeni bir barış planını yakında açıklayacağını söyledi. Kushner açıklamasında, Filistin Başkanı Mahmud Abbas görüşmelere katılsa da katılmasa da planın yürürlüğe konacağını belirtti.

ABD Başkanı Trump’ın damadı ve baş danışmanı Jared Kushner, Arapça yayımlanan bir gazeteye verdiği söyleşide ABD’nin yakında Filistin üzerine yeni bir “barış planı” açıklayacağını fakat Mahmud Abbas’ın buna dahil olup olmayacağı konusunda şüpheli olduğunu söyledi.

El Kuds gazetesine verdiği söyleşide “Eğer Başkan Abbas masaya yeniden oturmak isterse biz hazırız fakat o istekli davranmazsa, planı açık bir şekilde uygularız” diyen Kushner, bahsettiği “barış planının” içeriğine dair bir şey söylemedi.

Barış konusunda birçok fırsatın kaçırıldığını ve Filistin halkının bedel ödediğini söyleyen Kushner, Filistinlilere seslenerek “Liderlerinizin planı daha görmeden reddetmesine izin vermeyin” dedi. Abbas, Trump’ın temsilcilerini ABD’nin elçiliğini Kudüs’e taşıma kararından sonra görmeyi reddetti. ABD’nin Kudüs’te elçilik açmasının ardından İsrail ordusu yüzün üzerinde Filistinliyi öldürürken 3 bine yakın Filistinli de yaralanmıştı.

Konuya dair Mahmud Abbas’ın sözcüsü Nabil Abu Rdainah, “Barışa giden yol açıktır, Filistin devletinin başkenti olarak Kudüs’ün kabul edilmesi ve 1967’deki sınırlara geri dönülerek iki devletli çözümün uygulanması. Herhangi bir uzlaşmanın tek yolu budur” yorumunda bulundu.

BARIŞ PLANININ NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL

Kushner, Cuma ve Cumartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeden önce Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır'ı ziyaret etti.

Kushner, Arap liderlerin bölgede bir Filistin devleti görmek istediklerini iddia etti. ABD’nin bölgeye dair planları daha şekillenmeden uzun zaman önce bile ABD'nin politikalarının bu yöne olduğunu ileri sürdü. Röportajda, Kushner’e “barış planının” tam olarak ne olduğu konusu sorulduğunda, bu konu üzerine konuşmayı reddetti. Kushner, “Üzerinde çalıştığımız anlaşmanın detayları hakkında konuşmak istemiyorum” dedi.