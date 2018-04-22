Kudüs ABD Büyükelçiliği açılışı: Trump'ın kızı ve damadı katılıyor

ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'ın, Kudüs'teki Büyükelçilik binasının açılış töreninde ABD yönetimini temsil etmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in, Beyaz Saray danışmanları olarak, Mayıs ayında Kudüs'teki ABD Büyükelçiliği'nin açılış töreninde ABD yönetimini temsil etmesi bekleniyor.

Haaretz'de yer alan habere göre, açılış törenine Amerikalı senatörler ve Temsilciler Meclisi üyelerinin de katılacağı belirtildi.

Geçen Perşembe günü İsrail'in bağımsızlık gününü kutlamak için yabancı diplomatlar için verilen bir resepsiyonda Netanyahu, elçilere, İsrail'in 10 ülkenin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacağını söyledi.

Netanyahu, "İsrail'in bu büyük Bağımsızlık Günü'nü kutlamasına yardımcı olmak için yapabileceğiniz iki şey var, ilki İran'a karşı olduğumuzu göstermek. İran hepimizin, İsrail'in, Arap dünyasının ve medeniyetin düşmanıdır. Barışı ilerletmek için yapabileceğiniz ikinci şey ise, elçiliğinizi buraya taşımak" ifadelerini kullandı.