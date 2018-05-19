Küba’da yas ilan edildi

Küba, uçak kazasında yaşamını yitirenler için yas ilan etti. Kazada ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalarsa sürerken kazadan yaralı olarak 3 kişininse durumu kritik.

Küba’nın başkenti Havana'da dün yerel saatle sabah gerçekleşen uçak kazasında ölenlerin anısına yas ilan edildi.

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Mercedes Lopez Acea kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına bu zorlu zamanlarında her türlü desteğin sağlanacağını bildirdi.

Havana’daki uçak kazasında ölenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıklayan Acea, kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına Başkomutan Raul Castro’nun ve Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in başsağlığı mesajlarını da iletti.

Telesur’un haberine göre, Küba Cumhuriyeti Devlet Konseyi trajik kazada yaşamını yitirenler için bugünü yas günü ilan etti.

Küba’nın başkenti Havana’da dün havalandıktan kısa süre sonra düşen uçağın iç hatlarda çalışan ve ülkenin doğusundaki Holguin’e gitmek üzere havalanan Boeing 737-201 olduğu ve içinde 4 mürettebat ve 110 yolcunun bulunduğu belirtildi.

Reuters’ın haberine göre, uçaktaki yolcu ve mürettebat arasında 5 yabancı ülke vatandaşı bulunurken, uçaktakilerin çoğunluğu Küba vatandaşıydı.

Uçağın Meksika’ya ait Damojh havayolu şirketinden kiralandığı ve 1979 yapımı olduğu ifade ediliyor. Meksika havayolları Damojh tarafından Twitter’da yapılan açıklamada, şirketin Küba’da düşen uçakla ilgili durumu yakından izlediği ifade edildi.

Kazadan ilk etapta 4 kişinin yaralı kurtulduğu ancak bir kişinin hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

BBC Türkçe’nin Granma gazetesinden aktardığına göre hastanede yaşları 18 ila 25 yaşları arasındaki 3 kadın tedavi altında bulunuyor. Bu kişilerin de durumu kritik.