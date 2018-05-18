Küba ve Çin ortak ilaç üretimine başlayacak

Küba ve Çin, sağlık sektöründe ortak ilaç üretimine başlamak için anlaşmaya vardı.

Kübalı ilaç şirketi BioCubaFarma, Çinli Guang Xi Fukang Investment ile ortak ilaç üretimi için anlaşmaya vardı.

Pekin'de bulunan Küba Büyükelçiliği'nde imzalanan anlaşmaya göre Küba tarafından geliştirilen ilaçlar Çin'le ortak olarak üretilecek.

BioCubaFarma başkanı Eduardo Martinez, "biyoteknoloji alanındaki 15 yıllık işbirliklerini güçlendirmeyi sürdüreceklerini" belirtti.

Anlaşmayla birlikte Küba'da ve Çin'de ortak üretim merkezleri kurulacak. Patenti yeni alınan "kalp krizi, kanser, sinir hastalıkları" gibi pek çok Küba ilacı bu merkezlerde üretilecek.

Anlaşma çerçevesinde kısa, orta ve uzun vadeli kimi hedefler konuldu. Bu hedeflerle Küba ilaçları Çin pazarının yanı sıra, Latin Amerika ve dünyanın diğer yerlerine de ulaştırılacak.

Çin açıklamasında anlaşmanın "iki taraf içinde büyük toplumsal ve ekonomik faydalar yaratacağı" söylendi.