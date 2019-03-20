Kraliçe'nin ziyareti sırasında Filistin yanlısı öğrenciler okula alınmadı

İngiltere Kraliçesi’nin üniversite ziyareti sırasında Filistin yanlısı öğrenciler okula alınmadı. Okula giremeyen öğrenciler, derslere ve sınavlarına da giremediler.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, başkent Londra’daki King’s College London adlı üniversiteyi ziyaret etti. Yenilenen üniversite binasının açılışına katılmak için gelen kraliçenin ziyareti sırasında Filistin yanlısı öğrencilerin üniversiteye girişi "güvenlik" gerekçesiyle engellendi.

Telesur’un haberine göre, öğrenciler siyasi görüşleri nedeniyle derslere ve sınavlara girişlerinin engellendiğini söylerken, kıdemli bir üniversite yetkilisi ise öğrencilerin kamera sistemleri yoluyla kara listeye alındığını söyledi.

Öğrenciler kraliçenin ziyareti süresince, kampüse, kütüphanelere, kafelere, sınavlara ve derslere alınmadılar.

Filistin’e destek veren öğrenci topluluğu üyesi bir öğrenci, zorunlu olan sınavına giremediği için okulunun bir dönem uzayabileceğini belirtti.

Daha sonra öğrencinin sınava girmesine izin verildi.