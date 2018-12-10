Körfez İşbirliği Konseyi bildirgesine Katar'dan tepki

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 39'uncu Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinin kapanış bildirgesine Katar'dan tepki geldi.

Katar, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 39'uncu Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesinin kapanış bildirgesine "Katar ablukası ve çözüm yollarına değinilmediği" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Bürosu Müdürü Ahmed er-Rumeyhi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu nasıl bir sonuç bildirgesi? Katar ablukasına ve ablukayı çözüm yollarına değinmiyor. Kimi aldatıyorsunuz! Bu konseyin gerçek problemlerini atladığınız yeter" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in zirvenin kapanışında düzenlediği basın toplantısına da değinen Ahmed er-Rumeyhi, "Cubeyr'in o cılız basın toplantısı bitti. Sonuç bildirgesine yazmaktan aciz kaldıklarını söylemeye çalıştı" dedi.

Katar'la olan diplomatik gerilim ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin gölgesinde geçen zirvenin kapanış bildirgesinde, açık bir şekilde "Körfez krizinin çözüm yolları" konusuna değinilmemiş ancak KİK'in "önemi, gücü ve üyelerinin birlik konusunda istekli olduğu" ifade edilmişti.

Suudi Bakan Cubeyr, zirvenin kapanışında düzenlediği basın toplantısında "Katarlı kardeşlerimiz, KİK'e aktif bir üye olarak dönmek için kendilerinden ne istendiğini biliyor" demişti.

Katar zirvede devlet bakanı düzeyinde temsil edildi. Geçen yıl Kuveyt'te yapılan zirveye ise Katar emiri katılmış, diğer ülkeleriyse liderler yerine üst düzey yetkililer temsil etmişti.

