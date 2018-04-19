Kore Savaşı’nı resmi olarak bitirecek anlaşma masada

Güney Kore, 65 yıl önceki Kore Savaşı'nı resmi olarak bitirecek bir anlaşma için ABD ve KDHC yetkilileriyle temas halinde olduklarını doğruladı.

Güney Kore’den dün yapılan açıklamada, 60 yıldan uzun bir süre önce gerçekleştirilen Kore Savaşı’nı resmi olarak sonlandıracak bir anlaşma için ABD ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’yle (KDHC) görüşüldüğü doğrulandı. ABD ve Güney Kore, KDHC’yi nükleer programından vazgeçirmeyi amaçlıyor.

Güney Kore Başkanı Moon Jae-in’in ulusal güvenlik danışmanı Chung Eui-yong yaptığı açıklamada, Amerikan mevkidaşı John R. Bolton’la Washington’da görüşerek Kuzey ve Güney liderleri arasında gerçekleşecek görüşmeyi planladıklarını söyledi. Güneyli yetkililer aynı zamanda Kuzey’le yeni bir anlaşma imzalama ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı.

KDHC hükümeti ise ABD ile yapacağı görüşmelerle ilgili olarak, bölgede güvenliğin garanti altına alınması durumunda nükleer silahlarını bırakacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump salı günü yaptığı açıklamada muhtemel bir barış anlaşması konusunda Güney yönetimiyle fikir birliğine vardıklarını söylemişti. CIA direktörü Mike Pompeo’nun KDHC Devlet Başkanı Kim Jong-un’la görüştüğüne dair iddiaları da doğrulayan Trump, kendisinin de Mayıs ya da Haziran ayında Kim Jong-un ile görüşeceğini söylemişti. KDHC lideri ile Güney Kore Başkanı arasındaki görüşmeyse 27 Nisan’da gerçekleşecek.