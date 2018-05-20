Kongo'da ebola salgını: Ölü sayısı 26'ya yükseldi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bir ebola hastasının daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 26’ya yükseldi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola salgını hızla büyüyor.

Kongo Sağlık Bakanlığı, yeni bir Ebola vakasının daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, yeni ölümle birlikle ülkenin kuzeybatısında Ebola yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya yükseldiğini duyurdu.

Dört yeni ebola vakasının kayıtlara geçtiği belirtilen açıklamada, bölgede toplamda 21’i kesin, 21’inin olası 4’ünün ise şüpheli ebola vakası olmak üzere 46 hemorajik ateş vakasının tespit edildiği aktarıldı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Joseph Kabila, dün ülkenin Ekvator bölgesindeki ebolaya ilişkin son durumu ele almak üzere kabine toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, vakalara hızlı müdahale edilmesi için ayrılan en az 4 milyon Dolar olan kaynağın arttırılmasına karar verildi.

Eboladan etkilenen bölgelerde ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi ve salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım sağlanması kararı alındı.

