Komünistler öğrenci seçimlerinde ikinci oldu

Yunanistan’da öğrenci sendikaları arasında düzenlenen seçimlerde Yunanistan Komünist Gençliği’nin öncülüğünü yaptığı Panspoudastiki KS ülke ölçeğinde ikinci oldu. Panspoudastiki KS oy oranını artırarak belli üniversitelerde birinci oldu.

Yunanistan’daki üniversitelerde düzenlenen öğrenci sendikaları arasındaki seçim sonuçlandı. Sonuçalara göre birinci Yeni Demokrasi’nin desteklediği DAP olurken, Yunanistan Komünist Gençliği’nin (KNE) öncülüğünü yaptığı Panspoudastiki KS (PKS) ülke genelinde ikinci oldu. PKS yüzde 21,43’le geçen yıla göre oylarını artırırken belli üniversitelerde de birinci konuma geldi.

KNE’nin bu başarısına dair yapılan açıklamada “Vakit kaybetmemeliyiz, önümüzde çok daha büyük ve önemli mücadeleler var. Öğrenci hareketi içerisinde mücadeleyi örgütlemek için yeni bir aşamaya girmiş bulunuyoruz. Yunaistan Komünist Partisi’ni her yerde güçlendirmeliyiz, savaşlara, yoksulluğa ve bunları yaratan hükümetlere karşı mücadele hattını kuvvetlendirmeliyiz” ifadeleri yer aldı.

İSKEÇE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE FİLİSTİN BAYRAĞI

PKS’nin birinci olduğu İskeçe Teknik Üniversitesi’nde sonuçların açıklanmasının ardından Teknik Üniversite’de bulunan AB bayrağı KNE üyeleri tarafından indirilip yerine İsrail’e karşı Filistin halkıyla dayanışmak için Filistin bayrağı asıldı. Bayrak asılırken KNE üyeleri “Kıbrıs, Yunanistan ve Filistin’de bir tane bile Amerikan askeri kalmayacak” ve “Emperyalistler kaybedecek, direnen halklar kazanacak” sloganları attılar.