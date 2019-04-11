'Komünistler ile Sarı Yelekliler arasında tarihsel bir diyalog kurulmalı'

Fransa'da mücadele eden sekiz komünist örgüt ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada Sarı Yelekliler hareketinin geleceği de değerlendirildi.

Fransa Devrimci Komünist Partisi (PCRF) ve Fransa'da Komünist Yeniden Doğuş Kutbu da (PRCF) içinde olmak üzere Fransa'da mücadele eden sekiz komünist örgüt, Şubat ayında ortak bir açıklama yayımladı. İmzacı örgütler, Venezuela'ya dönük emperyalist saldırganlık, Annie-Lacroix Riz adındaki tarihçiye dönük antikomünist kampanya ve son olarak Sarı Yelekliler hareketi konusunda ortak değerlendirmelerini sunuyorlar.

Açıklamayı kaleme alan komünistler, Venezuela halkıyla ve meşru başkanı Nicolas Maduro'yla dayanışma duygularını ifade ediyor ve Macron hükümetinin Maduro'yu bir an önce tanımasını istiyorlar.

Genel Emek Konfederasyonu (CGT) içinde tarihçi Annie Lacroix-Riz'e karşı yürütülen karalama kampanyasını reddeden komünistler, bu kampanyanın aslında "AB'yi ulusötesi bir emperyalist güç olarak gören ve 'sosyal Avrupa' düşünü beslemektense AB'den ayrılmayı, onunla savaşmayı düşünen herkese" kara çalma amacını taşıdığını öne sürüyorlar.

Açıklamada Sarı Yelekliler hareketi, "yoksullaşan sayısız emekçinin ve orta sınıf unsurun Macron'un projelerine karşı dile getirdiği öfke" olarak tanımlanıyor.

İmzacı örgütler bütün komünistleri bir an önce Sarı Yelekliler hareketiyle birlikte davranmaya ve bu hareketin içinde yer almaya çağırıyor. Açıklamada bu hareketle kardeşçe bir diyalog içine girilmesi gerektiği vurgulanırken, bu diyaloğun halkın "direnme, bir araya gelme ve hak mücadelesini yeni bir toplumun, komünizmin ilk aşaması olarak sosyalizmin kuruluşuna taşıma kapasitesi" bakımından tarihsel önemde olduğu belirtiliyor. Yüz binlerce Fransızın ve devrimci bir komünist parti kurmaya çalışan komünistlerin bir süredir "hızlandırılmış bir sınıf savaşımları kursu"nun içinde bulunduğu öne sürülürken, bu iki kesim arasındaki diyaloğun hem hareketin geleceği için hem de komünistlerin kendilerini yeniden yapılandırabilmeleri için tarihsel önemde olduğunun altı çiziliyor.

http://icp.sol.org.tr/europe/common-declaration-french-communists