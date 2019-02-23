Kolombiya’ya giden Guaido’dan ‘silahlı kuvvetler destek verdi’ iddiası

Venezuela’da ABD destekli darbenin başındaki Juan Guaido, yurtdışına çıkış yasağı olmasına karşın Kolombiya’daki 'yardım konseri'ne katılmasının silahlı kuvvetlerin desteğiyle gerçekleştiğini iddia etti.

Venezuela’da geçen ay kendisini geçici devlet başkanı ilan ederek Bolivarcı hükümete karşı darbe girişimini başlatan Juan Guaido, dün ABD’nin desteğiyle düzenlenen “yardım konseri” için Kolombiya'nın Cucuta kentine gitti.

Burada bir konuşma yapan Guaido, yurtdışına çıkış yasağı olmasına karşın Kolombiya’ya gelebilmesinin “silahlı kuvvetlerin desteği” ile olduğunu öne sürdü.

Guaido "Bugün buradayız çünkü silahlı kuvvetler bu sürece destek verdi" dedi.

SAĞCI LİDERLER BİR ARADA

ABD ve Venezuela sağının desteğiyle İngiliz milyarder Richard Branson tarafından düzenlenen “Venezuela'ya yardım konseri”ne Latin Amerika ülkelerinin sağcı liderleri de katıldı. Konser sonrasında Guaido ile birlikte Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro basın açıklaması yaptı.

Guaido, "Yarın geçici devlet başkanı oluşumun birinci ayında bütün Venezuela halkı insani yardımın ülkeye girmesini desteklemek ve daha önce görülmemiş bu koalisyon ile onlarca sanatçının ülkemize yardım için yaptıklarına teşekkür etmek için sokakta olacak" dedi.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, “Oluşturduğumuz diplomatik kuşatmayla Venezuela’daki hükümet gaspının önüne geçmek için aksiyonlarımızı daha da arttırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Şili Devlet Başkanı Pinera da Guaido'ya olan desteğini yinelediği konuşmasında “Yarın 2 seçenek var; ya Venezuela halkının çoğunun özlediği insan haklarına saygı, demokrasi ve özgürlük yolu tercih edilecek ya da Venezuela’ya yalnızca kan ve gözyaşı getiren bir diktatörlük desteklenmeye devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Paraguay Devlet Başkanı Benitez, "Venezuela çok yakında özgür olacaktır. Umarım yarın barışın, özgürlüğün, hoşgörünün ve insanlığın günü olur" dedi.

OAS Genel Sekreteri Almagro da "Bu insani yardım, diktatör gaspçı tarafından uzun yıllar reddedildi. Bu reddedişin sonuçlarına Venezuela halkı ölümle, açlıkla, hastalıklarla ve sefaletle katlandı. İnsanlık suçunun en kötü hali sağlık ve açlığı silah olarak kullanmaktır" şeklinde konuştu.

İNSANİ YARDIM BAHANESİYLE MÜDAHALE

ABD'nin Venezuela'ya insani yardım bahanesiyle askeri müdahale hazırlığı yaptığı biliniyor. ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya askeri müdahalenin seçeneklerden biri olduğunu açıklamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkeye göndereceğini açıkladığı insani yardımın bir şov olduğunu dile getirmiş ve “Trump Venezuela’da neyi seviyor? Petrolü, koltanı ve elmasları… En kötü şey ise Venezuela’dan kukla olarak hizmet eden insanların olması. İnsani yardım bir şovdur. Bizden 30 milyar dolar çalıyorlar ve bize 20 milyon dolarlık çürümüş gıda göndermeyi teklif ediyorlar” demişti.