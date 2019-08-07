Kırgızistan’ın eski lideri Atambayev'in evine baskın: Çatışma sürüyor

Kırgızistan’ın eski cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in evine düzenlenen baskında Kırgız Özel Kuvvetleri ile Atambayev'in destekçileri arasında çatışma çıktı. Yolsuzlukla suçlanan Atambayev'in halen evinde olduğu, çatışmada ağır yaralanan Kırgız Özel Kuvvetleri'ne mensup bir kişinin öldüğü belirtiliyor.

Kırgızistan’ın önceki cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in başkent Bişkek yakınlarındaki Koy-Taş köyünde bulunan evine Kırgız Özel Kuvvetleri tarafından operasyon düzenlendi. Yolsuzlukla suçlanan Atambayev’in gözaltına alınmasını engellemek isteyenlerle Kırgız Özel Kuvvetleri arasında çıkan çatışmada en az 36 kişinin yaralandığı belirtildi. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı ağır yaralanan bir özel kuvvetler mensubunun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

TASS'ta yer alan habere göre Atambayev'in evinde halen çatışmalar sürüyor ve eski Kırgız lideri gözaltında değil. Atambayev'in bir sözcüsünün basına yaptığı açıklamaya göre eve girmek isteyen bazı askerler Atambayev'in destekçileri tarafından alıkonuldu ve silahlarına el konuldu. Evin çevresinden halen silah sesleri geldiği belirtiliyor.

Kırgız Ulusal Güvenlik Komitesi ise askerlerin alıkonulduğu iddiasını yalanladı ve "operasyon devam ediyor" açıklamasını yaptı. Ajanslara yansıyan görüntülerde Atambayev'in destekçilerinin evin çevresinde barikat kurdukları görülüyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un tatilini yarıda keserek Bişkek'e döndüğü ve perşembe sabahı güvenlik konseyini toplayacağı belirtildi.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI

2011-2017 yılları arasında ülkenin cumhurbaşkanı olan Atambayev, 2017’de görevi şimdiki Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’a bırakmıştı. Çeşitli yolsuzluk suçlamaları yönetilen Atambayev’in dokunulmazlığı ve eski cumhurbaşkanı statüsü 27 Temmuz’da parlamentoda kabul edilen tasarıyla kaldırılmıştı.

RUSYA VE ÇİN'DE YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Rusya ve Çin’in Atambayev’e düzenlenen operasyonu yakından takip ettiği belirtiliyor. Atambayev geçen ay Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ziyaret ederek destek istemişti. Ancak Putin’in Atambayev’e “Herkes mevcut cumhurbaşkanının çevresinde birleşmeli ve ülkeyi kalkındırmasına yardım etmeli” tavsiyesinde bulunduğu açıklanmıştı.

ÇİN'E AİT MADEN ŞİRKETİNİN FAALİYETLERİ ASKIYA ALINDI

Öte yandan Kırgızistan’da Çin’in çok sayıda yatırımı bulunuyor.

Ülkenin kuzeyindeki Narın Bölgesi'nde bir altın madenini 2009'dan bu yana işleten Çin sermayeli "Zhong Ji Mining Company" şirketinin faaliyetleri bugün hükümet tarafından askıya alındı.

Yöre halkı geçen hafta Çinli şirketin altın arama faaliyetlerinin küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarının telef olmasına yol açtığını ve çocuklarını zehirlediğini belirterek şirkete tepki göstermiş, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Çin Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada köylülerin yasadışı olarak şirketin sahasına girdiği ileri sürülerek Bişkek hükümetine olayı sıkı bir biçimde soruşturma ve sorumluları cezalandırma talebi iletilmiş ve Çin’in ülkedeki yatırımlarını koruma çağrısında bulunulmuştu.