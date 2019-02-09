Kıbrıs'ta barış görüşmeleri için 'gayriresmi' zirve

Birleşmiş Milletler, Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis'in 26 Şubat'ta gayriresmi bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) 26 Şubat'ta Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis arasında gayriresmi bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu.

BM, iki yıl önce sekteye uğrayan kalıcı barış görüşmelerinin tekrar canlandırılmasının hedeflendiği toplantının 26 Şubat'ta yapılacağını açıkladı. Liderleri Kıbrıs'ta bir araya getirecek olan görüşme, BM kontrolündeki Yeşil Hat'ta yapılacak.

Görüşmelerin yeniden başlaması için hazırlanan çerçeve tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'nde ocak ayı sonunda kabul edilmişti.

Şubat ayı sonundaki toplantı ile ilgili görüş bildiren Akıncı, yaz aylarına kadar somut bir gelişme beklemediğini belirtti.

BMGK'da kabul edilen tasarıda çerçevesinde BM Barış Gücü Misyonu'nun görev süresinin altı ay daha uzatılması Ankara tarafından, "KKTC makamlarının rızası alınmadan" yapıldığı gerekçesiyle eleştirilmişti.