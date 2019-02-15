Keşmir'de son 30 yılın en kanlı saldırısı: 44 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde bir paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 güvenlik görevlisi öldü, 20'si yaralandı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde bir paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 güvenlik görevlisi öldü, 20 güvenlik görevlisi yaralandı.

Hint yetkililer, bunun, Cammu Keşmir'de son 30 yıldır düzenlenen en kanlı saldırı olduğunu ifade ediyor.

Emniyet yetkilisi Münir Ahmed Han, patlamada bir otobüsün kullanılamaz hale geldiğini ve en az 5 aracın hasar gördüğünü açıkladı.

Hindistan basınında yer alan haberlerde çok sayıda Merkezi Yedek Polis Gücü (CRPF) personelinin olduğu konvoyda 70 aracın bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyı Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed adlı İslamcı örgüt üstlendi.

Saldırı sonrası açıklama yapan Hindistan hükümeti, Pakistan'ı toprakları üzerindeki silahlı örgütlere müdahale etmemekle suçladı. İslamabad yönetimi ise kendileriyle saldırı arasında bağ oluşturulmasına karşı çıktı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pakistan'ın, topraklarında teröristlerin ve terör gruplarının faaliyetlerine desteğine son vermesini ve teröristlerin başka ülkelere saldırı düzenlemek için kurdukları altyapıyı bozmasını talep ediyoruz" denildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı ise saldırıyı kınarken, saldırıyla ülkeleri arasında bağ kurulmasını reddetti.

1947'den bu yana tartışmalı bölge olan Keşmir, Hindistan, Pakistan ve Çin'in kısmi hakimiyetleri altında. Bölgenin Hindistan'ın hakimiyetindeki bölümü Cammu Keşmir eyaleti olarak anılıyor.

