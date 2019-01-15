Kenya'da otele bombalı saldırı: El Kaide'ye bağlı örgüt üstlendi

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, içinde lüks otel ve iş yerlerinin de olduğu merkezi bölgeye saldırı düzenlendi. Saldırıyı El Kaide bağlantılı cihatçı örgüt El Şebab üstlendi.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otel yakınlarında patlama ve silah sesleri duyuldu.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkentin Westland bölgesinde "DusitD2" adlı otelin yakınında meydana gelen patlamanın ardından çatışma çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde otel önünde bulunan park halindeki araçların yandığı görüldü.

Saldırı sırasında, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Diğer yandan, otelin içerisinde çok sayıda rehine olduğu belirtiliyor.

EL KAİDE BAĞLANTILI GRUP ÜSTLENDİ

El Kaide'ye bağlı cihatçı Eş Şebab örgütü sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki saldırıdan sorumlu olduklarını iddia ettiği aktarıldı.

El Şebab örgütünün askeri operasyon sözcüsü Abdias Abu Musab yaptığı açıklamada, "Nairobi'deki saldırının arkasında biz varız. Operasyon devam ediyor. Daha sonra detayları vereceğiz" ifadelerine yer verildi.