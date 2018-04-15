KDHC'den Çin'e ilişkileri güçlendirme çağrısı

KDHC lideri Kim Jong-un, Çinli yetkililerle görüşmesinde karşılıklı ilişkileri güçlendirme çağrısında bulundu.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un, ülkesine gelen Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi uluslararası ilişkiler bölümü başkanı Song Tao'yu kişisel olarak karşıladı.

Kim Jong-un, Song Tao ile görüşmesinde karşılıklı ilişkileri güçlendirme çağrısında bulundu.

Çin heyeti, KDHC liderinin Çin gezisinin ardından ülkeye ziyaret gerçekleştirirken, ziyaret iki ülkenin de diplomasiyi artırma girişimi olarak yorumlandı.

Kim Jong-un'un, bu ay Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile görüşme yapması bekleniyor. Önümüzdeki haftalardaysa Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşme gerçeklşecek.

KDHC'ye gelen ÇKP yetkilisi Song Tao, Kim Jong-un'a Çin lideri Şi Cinping'in "sıcak selamlarını ilettiğini" söyledi.

Görüşmeye ilişkin detay verilmezken, "iki taraf için de önemli meselelerin konuşulduğu" açıklandı.