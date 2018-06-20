KDHC ile Çin 'gerçek barış' konusunda anlaştı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kore yarımadasının nükleerden arındırılması ve 'gerçek barış' konusunda anlaşmaya vardıkları ifade edildi.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un'un Çin ziyareti bugün sona erecek.

KDHC medyası, Kim'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde iki liderin Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması ve "gerçek barış"ın tesis edilmesi konularında anlaşmaya vardıklarını yazdı.

Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) iki liderin geçen hafta Trump'la Kim arasında Singapur'da gerçekleştirilen zirveyi değerlendirdiklerini ve nükleersizleştirme konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını yazdı.

KDHC lideri Kim'in Çin Devlet Başkanı Şi'ye Kore Yarımadası'nda "yeni bir dönem" başlatan süreçte "gerçek barışı" garantiye almak için Çinli yetkililerle işbirliği yapma sözü verdiği de dile getirildi.