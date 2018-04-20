'KDHC 'ABD askerleri çekilsin' talebinden vazgeçti' iddiası

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin nükleer silahsızlanma için ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi yönündeki talebinden vazgeçtiği öne sürüldü.

ABD'nin Güney Kore'de 28 bin askeri bulunuyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, bölgedeki yoğun ABD askeri varlığı sonlanmadan nükleer silahsızlanmaya gitmeyeceğini bildiriyordu.

Güney Kore ile yapılan görüşmelerin ardından KDHC'nin bu talebinden geri adım attığı öne sürüldü.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, KDHC yönetiminin bu talebini bir önkoşul olmaktan çıkarttığını iddia etti.

Moon Jae-in, önümüzdeki hafta KDHC lideri Kim Jong-un ile görüşme yapacak.

Güney Koreli yetkililerin aktardığına göre, KDHC yönetimi ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarının da sorun olmadığını bildirdi. Söz konusu tatbikatlar, KDHC'nin talepleri doğrultusunda Kış Olimpiyatları sonrasına ertelenmişti.

KDHC tarafı, tatbikatlar konusunda "Güney Kore'nin duruşunu anladığını" belirtti.

Kore'de gerilimin yatışmakta olduğu ve taraflar arasındaki diyaloğun arttığı görülüyor. Güney Kore lideri Moon Jae-in, göreve geldiğinden beri KDHC'yle yakınlaşma istiyor.