Kaspersky Avrupa'daki güvenlik projelerini durdurdu

Kaspersky Lab, Avrupa Birliği'nin şirkete karşı açıklamasının ardından Avrupalı kuruluşlarla ortak güvenlik projelerini durdurdu.

Avrupa Birliği açıklamasında Kaspersky Lab yazılımları için "kötü niyetli" denilmişti. Şirket buna tepki olarak Avrupalı kurumlar ve örgütlerle ortak güvenlik projelerini durdurduğunu açıkladı.

AB tarafından hazırlanan siber güvenlik raporunda üye ülkelerin kullandığı tüm bilişim altyapısının, ekipmanların ve yazılımların gözden geçirilmesi isteniyordu.

Raporda "benzeri görüşmemiş bir tehlike" ile karşı karşıya olunduğu öne sürülerek, "siyasi güdüsü olan, devlet destekli siber saldırılar" yaşandığı söyleniyordu.

Rapor Rus hükümetiyle birlikte çalıştığı iddia edilen Kaspersky tarafından üretilen yazılımları da hedef alıyordu.

ABD yönetimi de benzer bir adım atarak hükümet bilgisayarlarında Kaspersky yazılımı bulunmasını yasaklamıştı.

Kaspersky, şirketin 20 yıldır AB'yi siber tehlikelerden korumak için çalıştığını, iddiaların gerçek olmadığını öne süren bir açıklamada bulundu.

Kaspersky CEO'su Yevgeni Kaspersky, projelerden çekilmek dışına seçenekleri olmadığını söyledi. Bu karara Europol ile işbirliğinin de dahil olduğu bildiriliyor.