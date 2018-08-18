Jim Carrey'den Suudi Arabistan'ın Yemen saldırısına tepki: Bizim müttefikimiz, bizim füzemiz, bizim suçumuz

ABD'li aktör Jim Carrey, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava saldırısına Twitter hesabından tepki gösterdi. Suudi Arabistan Yemen'e düzenlediği hava saldırısında bir otobüsü vurmuş, saldırıda çoğu çocuk 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Suudi Arabistan, geçen hafta düzenlediği hava saldırısında Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüsü vurmuş, çoğu çocuk 50 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Suudi Arabistan ise saldırının "meşru bir askeri eylem" olduğunu savunmuştu.

ABD'li komedyen Jim Carrey, Yemen'deki hava saldırısı sonucu hayatını kaybeden çocuklar için Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Carrey, üzerinde ABD bayrağının bulunduğu füzenin, çocukların içinde olduğu okul otobüsünü vurma anının resmedildiği görselle birlikte paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yemen'de 40 masum çocuk bir otobüste öldürüldü. Bizim müttefikimiz. Bizim füzemiz. Bizim suçumuz."