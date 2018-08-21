İtalya'nın Calabria bölgesinde milli park sular altında kaldı: 11 kişi yaşamını yitirdi

İtalya'nın güneyinde, Calabria bölgesinde sel nedeniyle bir milli parkın sular altında kaldığı ve ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İtalya’nın güneyinde meydana gelen selde 11 kişi yaşamını yitirdi.

İtalya’nın güneyinde yürüyüş alanlarının bulunduğu Calabria bölgesinde bir milli parkın şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldığı belirtildi. İtalya Sivil Savunma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen selde milli park yürüyüş alanlarında bulunan 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 yaşındaki bir çocuk dahil olmak üzere 18 kişinin kurtarıldığı ve 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, selden etkilenen kişi sayısının ise henüz tam olarak tespit edilemediği belirtildi.