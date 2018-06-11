İtalya ve Malta’ya 'sığınmacı gemisi' uyarısı

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, İtalya ve Malta’yı açıkta kalan sığınmacı gemisi konusunda uyardı

Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, 629 sığınmacının bir gemi içerisinde Akdeniz’de mahsur kalmasıyla sonuçlanan siyasal krizin hızlıca çözülmesi için İtalya ve Malta’ya çağrıda bulundu.

Aralarında 134 çocuk ve 7 hamile kadının da bulunduğu 629 kişi hala Akdeniz’de bir gemide mahsur kalmış durumda. İtalya’nın aşırı sağcı Lig partinin lideri ve İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Afrika’dan gelen gemiyi "asla almayacaklarını" açıklamıştı.

Facebook’ta “Hayatları kurtarmak işimiz, fakat İtalya’yı kocaman bir sığınmacı kampına çevirmek değil” paylaşımında bulunan Salvini “İtalya artık boyun eğmeye ve itaat etmeye devam etmeyecek, artık hayır demenin zamanı geldi” demişti.

Birleşmiş Milletler yaptığı açıklamada “İnsanların durumu gittikçe kötüleşiyor, vaktimiz daralıyor hızlıca yardım edilmeli” diyerek siyasal meselelerin bir tarafa bırakılması gerektiğini belirtti.

İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli’yse yaptığı açıklamada kendi yaptıklarının "insanlık dışı bir eylem olmadığını" savundu. Toninelli, Avrupa’nın tamamının bu konuda elini taşın altına sokması gerektiğini söylerken sığınmacıları kabul etmeme tutumlarını sürdürecekleri mesajını verdi.

Salvini’yse tutumunu savunurken “Malta harekete geçmiyor, Fransa mültecileri reddediyor, Avrupa’ysa zaten umursamıyor, artık yetti” dedi.