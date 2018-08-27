İtalya, AB bütçesini veto etmeye hazırlanıyor

Beş Yıldız ve Lig koalisyonunun iktidara gelmesiyle beraber AB ile İtalya arasında baş gösteren gerginlik sürüyor. En son göçmen akışını kontrol etmek için AB ile yapılan görüşmelerin başarısız olmasının ardından İtalya tarafından AB bütçesini veto edeceği açıklaması geldi.

İtalya ile AB arasında göçmen akışını kontrol altına almak için yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmamasının ardından İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, yaptığı açıklamada İtalya’nın AB büçesini veto edeceğini duyurdu.

Di Maio, Facebook üzerinden yaptığı video açıklamada “Avrupa bütçesiyle ilgili tartışmalarda tüm önlemlere bakacağız ve bizim için işe yaramayan şeyleri engelleyeceğiz” sözlerini kullandı.

Di Maio aynı videoda diğer AB ülkelerinin “kendi çıkarlarına olmayan davranışlarda” bulunmadıklarını söyleyerek diğer ülkelerin göçmenleri kabul etmediklerine işaret etti. Geçtiğimiz hafta Sicilya’ya 177 göçmeni taşıyan bir gemi ulaşmıştı.

İtalyan Başbakanı Giuseppe Conte Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin göçmen sorunu çözülmediği sürece AB bütçe kurallarına uymayacaklarını söyledi. Conte aynı açıklamasında göç sorunun ülkesinin içerisinde bulunduğu “savaşlardan sadece biri” olduğunu da ekledi.

‘AB’DEN ÇIKMIYORUZ’

İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini İl Messaggero gazetesine verdiği bir söyleşide AB’den çıkmak gibi bir gündemleri olmadığını söylerken yaptıkları şeyi “maliyetleri tekrar tartışmaya açmak” olarak nitelendirdi.

AB: İTALYA SUÇLAMA OYUNUNU BIRAKMALI

AB Göç Komiseri Dimitris Avrampoulos pazar günü La Repubblica’ya yaptığı bir açıklamada İtalyan yöneticilerin tutumuna dair “AB’ye saldırmak kendi topuğuna sıkmaktır” sözlerini kullandı. Avrampoulos açıklamanın devamında “İtalyan siyasetçiler bu suçlama oyununu bırakmalı” dedi.

İTALYA YALNIZ DEĞİL

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz İl Messaggrero’ya verdiği söyleşide AB’nin “sınırsız misafirperverliği"nin gelen göçmen sayısını artırdığını ileri sürdü. Verdiği söyleşide Kurz, Avrupa’ya "yasa dışı yollardan gelen" göçmenlerin ülkelerine geri yollanması gerektiğini söyledi.