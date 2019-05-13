İsveç, Assange hakkında tecavüz soruşturmasını yeniden açıyor

İsveç savcılığı Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkında tecavüz suçlamasıyla açılan ancak iki yıl önce kapatılan soruşturmanın yeniden başlatılacağını açıkladı. Savcılık Assange'ın İngiltere'den iadesini isteyeceklerini açıkladı.

İsveç’te savcılık Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkında tecavüz suçlamasıyla 2010 yılında açılan ancak iki yıl önce kapatılan soruşturmanın “koşulların değişmesi” gerekçesiyle yeniden açılacağını açıkladı.

2012 yılında sözkonusu suçlamayla İngiltere’de yargılanırken Ekvador'un Londra büyükelçiliğine sığınan Assange, geçen ay İngiliz polisi tarafından büyükelçiliğe yapılan baskının ardından tutuklanmıştı.

İsveç savcılığı Assange’ın İngiltere’de kefaletle serbest bırakılma koşullarını ihlal etmekten aldığı 50 hafta hapis cezasının ardından İsveç’e iadesini talep edeceklerini açıkladı.

Öte yandan Irak işgali sırasında ABD ordusunun sivilleri öldürdüğüne ilişkin görüntülerin Wikileaks tarafından yayımlanmasıyla ilgili olarak Washington da Assange’ın iadesini istiyor. İsveç Savcılığı Assange’ın hangi ülkeye iade edileceğine dair kararı İngiltere makamlarının vereceği açıklamasında bulundu.

İsveç savcılığından yapılan açıklamada, eğer Assange İsveç’e iade edilirse İngiltere makamlarının izni olmadan üçüncü bir ülkeye iadesinin sözkonusu olmayacağı belirtildi.

Hakkındaki tecavüz suçlamalarını reddeden Julian Asssange’ın İsveçli avukatı Per E Samuelsen ise, soruşturmanın yeniden açılması kararının şaşırtıcı olduğunu ve bu kararın arkasındaki mantığı anlamakta güçlük çektiğini açıkladı.

Öte yandan Wikileaks’ten yapılan açıklamada soruşturmanın yeniden açılması için İsveçli savcılara siyasi baskı yapıldığı belirtildi ancak soruşturmanın Assange’a aklanma şansı verdiği de ifade edildi.