İsrailli yetkiliden 'Suriye'de hava üssü saldırısı' itirafı

İsrailli bir askeri yetkili, merkez Suriye'deki T-4 askeri üssüne düzenlenen hava saldırısının sorumluluğunun ülkesine ait olduğunu itiraf etti.

İsrail’den askeri bir yetkili, Suriye’nin Humus kenti yakınlarında yer alan T-4 askeri üssüne düzenlenen ve bazı İranlı askeri danışmanların ölümüne neden olan saldırının sorumluluğunun ülkesine ait olduğunu doğruladı.

Times of Israel'de yer alan habere göre, yetkili geçen hafta Humus’taki T-4 askeri üssüne düzenlenen saldırının sorumluluğunun ülkesine ait olduğunu belirtti.

İlk kez İsrail tarafından İran hedeflerinin canlı olarak hedef alındığını belirten söz konusu İsrailli yetkili, saldırının 'yeni bir sayfa açtığını' dile getirdi.