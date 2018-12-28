İsrailli yazar Amos Oz, 79 yaşında hayatını kaybetti.

"Benim Mikailim" ve "Aşk ve Karanlık" gibi eserleriyle tanınan İsrailli yazar Amos Oz yaşamını yitirdi.

Amoz Oz son yıllarda İsrail'de Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin politikalarını da eleştirdi ve hükümetin "artan aşırılığı" diye tanımladığı tutumunu protesto ederek İsrail'in yurt dışında düzenlediği resmi tören ve davetlere katılmayı reddetti. Oz, Filistin-İsrail ilişkilerinde "iki devletli" çözümü savunduğu için birçok İsrailli tarafından tepki görmüştü.

Oz, 2016 yılında BBC'ye verdiği bir mülakatta, "Hayatım boyunca bir çok kez vatan haini olduğum söylendi. Harikulade insanlarla aynı kategoriye konulduğumu düşünüyorum. Tarih, yaşadıkları zamanın ilerisinde olan ve çağdaşları tarafından şu veya buna ihanetle suçlanan kadınlar ve erkeklerle dolu" demişti.

Oz, İsrail'in saldırganlığını eleştirmesine rağmen; 2011 yılında Umberto Eco, David Grossman, Bernard-Henri Lévy, Orhan Pamuk ve Salman Rüşdi ile beraber Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin temsilcilerine gönderdikleri mektupta "uluslararası toplum"un Beşşar Esad iktidarına karşı harekete geçmesi istemişlerdi. Bu mektupla Suriye'ye dönük emperyalist bir müdahale meşrulaştırılmaya çalışılmıştı.