İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'ya 2 bin 500 yeni yerleşim

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın ofisinden yapılan açıklamada, Avigdator'un işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini genişletme vaadini yerine getirme amacıyla, El- Halil'deki karakol ve Yahudi yerleşim yerleri de dahil hızlı bir şekilde 2 bin 500 ev yapılması için önümüzdeki hafta onay isteyeceği belirtildi.
Yapılacak olan 2 bin 500 ev dışında, Lieberman'ın ön hazırlıkları yapılan bin 400 evin yapılmasını daha planlandığı bildirildi. Açıklamada Lieberman'ın, "Önümüzdeki aylarda binlerce konutun daha yapımını birimini onaylayacağız" dediği belirtildi.
İsrail, 1967 Arap-İsrail savaşında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etti. 600 binden fazla İsrailli şimdi Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail işgalindeki yerlerde kurulan yerleşimlerde yaşıyor.