İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'ya 2 bin 500 yeni yerleşim

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler için hızlı bir şekilde 2 bin 500 ev yapılması için önümüzdeki hafta onay isteyecek.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman'ın ofisinden yapılan açıklamada, Avigdator'un işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerini genişletme vaadini yerine getirme amacıyla, El- Halil'deki karakol ve Yahudi yerleşim yerleri de dahil hızlı bir şekilde 2 bin 500 ev yapılması için önümüzdeki hafta onay isteyeceği belirtildi.

Yapılacak olan 2 bin 500 ev dışında, Lieberman'ın ön hazırlıkları yapılan bin 400 evin yapılmasını daha planlandığı bildirildi. Açıklamada Lieberman'ın, "Önümüzdeki aylarda binlerce konutun daha yapımını birimini onaylayacağız" dediği belirtildi.

İsrail, 1967 Arap-İsrail savaşında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etti. 600 binden fazla İsrailli şimdi Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail işgalindeki yerlerde kurulan yerleşimlerde yaşıyor.

