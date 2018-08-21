İsrail'de silah ruhsatı alma şartları kolaylaştırıldı

İsrail İç GÜvenlik Bakanı Gilad Erdan, İsraillilerin silah ruhsatı alma şartlarını kolaylaştıran tasarıyı onayladı. Bugün yürürlüğe giren değişikliklerle yüz binlerce kişinin silah ruhsatı almasının önü açılacak.

İsrail İç GÜvenlik Bakanı Gilad Erdan, İsraillilerin silah ruhsatı alma şartlarını kolaylaştıran tasarıyı onayladı. Bugün yürürlüğe giren değişikliklerle yüz binlerce kişinin silah ruhsatı almasının önü açılacak.

Erdan, yaptığı açıklamada, "Yalnız kurt terörü çağında, daha fazla eğitimli sivil silah taşıdıkça bu saldırıları engelleme ve ölü ve yaralıları azaltma şansı yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Halihazırda 140 bin sivilin silah ruhsatına sahip olduğu İsrail'de, yeni düzenlemeyle birlikte özellikle Batı Şeria'daki yasadışı Yahudi yerleşimlerdeki silahlanmada artış bekleniyor.

Yapılan değişiklikle birlikte subaylar ve yüzbaşılardan terhis olmalarının ardından silah edinme ruhsatlarını ve silahlarını teslim etmelerinin istenmeyeceğini de duyuruldu.

Sosyal demokrat Meretz partisinden Michal Rozin ise, yeni düzelenmenin aile içi şiddet olaylarını artıracağını ve "kadın ve çocukların yaşamlarını tehlikeye soktuğunu" belirterek yasal düzenlemeyi eleştirdi.