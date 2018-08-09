İsrail şikayet etti, BBC haber başlığını değiştirdi

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın resmi şikayeti üzerine BBC İsrail hava saldırısının bir kadın ve çocuğunu öldürmesine ilişkin haberin başlığını değiştirdi.

İngiltere'nin yayın organı BBC, İsrail hava saldırılarının bir kadın ve çocuğunu öldürmesini haber yaptı.

"İsrail hava saldırıları 'kadını ve çocuğu öldürdü'" başlıklı haber İsrailli gazeteci Amichai Stein'ın aktardığına göre İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından şikayet edildi.

Şikayet açıklamasının ardından BBC'nin haberin başlığını değiştirdiği görüldü.

Yeni başlıkta İsrail hava saldırıları yerine "Gazze hava saldırıları" denilerek saldırının öznesi "gizlenmeye" çalışıldı. Ayrıca başlığa Hava saldırılarının "İsrail'e roket atılması" ardından gerçekleştiği iddiası eklendi.

BBC'nin İsrail talebiyle yaptığı değişiklik sosyal medyada tepki çekti.

BBC'nin ilk haberi:

İsrail'in talebiyle değiştirilen başlık: