İsrail polisi Mescid-i Aksa’nın kapısını zincirledi, Filistinlileri gözaltına aldı

İsrail polisi Kudüs’teki Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı binasına zincir vurulması üzerine eylem yapan Filistinlilere saldırdı.

Kudüs’teki Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı’nın zincirlenmesini protesto etmek için toplanan Filistinlilere saldıran İsrail polisi çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa yerleşkesinin Rahmet Kapısı'na vurulan zincirleri kırarak içeri giren Filistinlileri gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa'nın doğu surlarında yer alan ve Altın Kapı olarak da bilinen Rahmet Kapısı dün İsrail polisi tarafından zincirle kilitlenmişti. Filistinli direnişçiler tarafından sosyal medyada bugün öğle saatlerinde Mescid-i Aksa'da toplanma çağrısı yapılmıştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının İsrail polisince dün gece kapatıldığını duyurarak İsrail polisinin içeride ibadet için bulunan müslümanlara saldırdığını belirtti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam, Ürdün hükümetine ve İsrailli yetkililere caminin kapılarına vurulan kilitlerin açılması talebini ilettiklerini söylemişti.

İsrail 2003 yılında vakfın siyasi faaliyette bulunduğu gerekçesiyle Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na giriş-çıkışlarını kapatmıştı.

2017 yılında bir İsrail mahkemesi yeni bir karara kadar binanın kapalı kalmasına hükmetmişti.

WAFA'nın haberine göre Filistinli yetkililer İsrail'in Rahmet Kapısı binasını Mescid-i Aksa yerleşkesinden ayırmaya çalışmasından endişeleniyor.